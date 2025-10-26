Tras regaño de Petro, sale Edward Libreros como ‘vice’ de Minvivienda; llega Ruth Quevedo, de la CRA. Fotos: X y Presidencia.

La W conoció que Edward Libreros sale definitivamente como viceministro de Agua, del Ministerio de Vivienda, tras el regaño del presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros transmitido por televisión hace una semana en el que lo sacó del cargo.

“¿El viceministro de Aguas le cree más a Andesco que a nuestro proyecto”, dijo Petro frente a los ministros y viceministros. “Por eso es que el acueducto de Cereté, Ciénaga de Oro y Sahagún no está hecho. Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficia a los recicladores y a los consumidores. Se acabó, no va más, hermano”, afirmó el mandatario en el pasado consejo de ministros.

Recordemos que Libreros era el representante del Ministerio de Vivienda en la CRA.

Y es que la hoja de vida de Ruth Quevedo, actual comisionada de la Comisión de Regulación de Agua (CRA), fue publicada en la página de aspirantes de la presidencia como nueva viceministra de agua.

Quevedo fue nombrada como comisionada en este Gobierno, desde enero de 2023, cargo que es de un periodo fijo por cuatro años.

También fue directiva en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a inicios de este Gobierno.

Antes de ello trabajó en la campaña presidencial de Gustavo Petro y tiempo atrás fue asesora en el Senado y en el Concejo.

Ella es economista y tiene una maestría en ordenamiento urbano regional.

Entre tanto, La W conoció que a Natalia Duarte, directora de política y Regulación del Ministerio de Vivienda, también le pidieron la renuncia.