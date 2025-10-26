🔴Wolverhampton vs. Burnley EN VIVO: siga minuto a minuto el partido de Jhon Arias y Yerson Mosquera
Los dos colombianos tienen acción por Premier League.
Wolverhampton marcha último de la Premier League y buscará sumar tres puntos contra el Burnley, equipo que se encuentra de 17 en la tabla.
Los dos colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera tendrán acción y buscarán la victoria en el Molineux Stadium.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:
Final del partido, Wolverhampton Wanderers 2, Burnley 3.
Final segunda parte, Wolverhampton Wanderers 2, Burnley 3.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jørgen Strand Larsen.
¡Gooooool! Wolverhampton Wanderers 2, Burnley 3. Lyle Foster (Burnley) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Hannibal Mejbri después de un pase en profundidad.
Cambio en Burnley, entra al campo Hannibal Mejbri sustituyendo a Florentino.
Cambio en Burnley, entra al campo Hjalmar Ekdal sustituyendo a Lesley Ugochukwu debido a una lesión.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Cambio en Wolverhampton Wanderers, entra al campo David Møller Wolfe sustituyendo a Hugo Bueno.
Cambio en Wolverhampton Wanderers, entra al campo Tolu Arokodare sustituyendo a Marshall Munetsi.
Falta de Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers).
Josh Cullen (Burnley) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Rodrigo Gomes (Wolverhampton Wanderers) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Hugo Bueno con un centro al área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) remate con la izquierda desde fuera del área.
Corner,Wolverhampton Wanderers. Corner cometido por Kyle Walker.
Remate fallado por Quilindschy Hartman (Burnley) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lyle Foster tras botar una falta.
Falta de João Gomes (Wolverhampton Wanderers).
Zian Flemming (Burnley) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate fallado por João Gomes (Wolverhampton Wanderers) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Hwang Hee-Chan.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jackson Tchatchoua con un centro al área.
Cambio en Burnley, entra al campo Lyle Foster sustituyendo a Jaidon Anthony.
Cambio en Wolverhampton Wanderers, entra al campo Jackson Tchatchoua sustituyendo a Ki-Jana Hoever.
Falta de Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers).
Florentino (Burnley) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Hugo Bueno (Wolverhampton Wanderers) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rodrigo Gomes.
Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jaidon Anthony (Burnley).
Corner,Burnley. Corner cometido por Santiago Bueno.
Remate rechazado de Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) remate con la izquierda desde fuera del área.
Hugo Bueno (Wolverhampton Wanderers) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Zian Flemming (Burnley).
Cambio en Burnley, entra al campo Josh Laurent sustituyendo a Jacob Bruun Larsen.
Cambio en Wolverhampton Wanderers, entra al campo Hwang Hee-Chan sustituyendo a Jhon Arias.
Cambio en Wolverhampton Wanderers, entra al campo João Gomes sustituyendo a André.
Fuera de juego, Burnley. Josh Cullen intentó un pase en profundidad pero Jaidon Anthony estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Wolverhampton Wanderers. Corner cometido por Axel Tuanzebe.
Falta de Rodrigo Gomes (Wolverhampton Wanderers).
Kyle Walker (Burnley) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Wolverhampton Wanderers. Ladislav Krejcí intentó un pase en profundidad pero Rodrigo Gomes estaba en posición de fuera de juego.
Jhon Arias (Wolverhampton Wanderers) remata al larguero, remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.
Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Florentino (Burnley).
Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Florentino (Burnley).
Remate rechazado de Florentino (Burnley) remate con la izquierda desde fuera del área.
Remate rechazado de Jacob Bruun Larsen (Burnley) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jaidon Anthony.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Josh Cullen (Burnley) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Burnley. Corner cometido por André.
Falta de Ladislav Krejcí (Wolverhampton Wanderers).
Zian Flemming (Burnley) ha recibido una falta en campo contrario.
Corner,Wolverhampton Wanderers. Corner cometido por Kyle Walker.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Zian Flemming (Burnley) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Florentino.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jaidon Anthony (Burnley) remate con la derecha desde el centro del área.
Falta de Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers).
Zian Flemming (Burnley) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers).
Jaidon Anthony (Burnley) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Ladislav Krejcí (Wolverhampton Wanderers).
Jhon Arias (Wolverhampton Wanderers) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Florentino (Burnley).
Falta de André (Wolverhampton Wanderers).
Zian Flemming (Burnley) ha recibido una falta en campo contrario.
Empieza segunda parte Wolverhampton Wanderers 2, Burnley 2.
Final primera parte, Wolverhampton Wanderers 2, Burnley 2.
Corner,Wolverhampton Wanderers. Corner cometido por Kyle Walker.
¡Gooooool! Wolverhampton Wanderers 2, Burnley 2. Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers) remate de cabeza desde muy cerca por el lado derecho de la portería. Asistencia de Ladislav Krejcí.
Falta de Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers).
Zian Flemming (Burnley) ha recibido una falta en campo contrario.
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Fuera de juego, Wolverhampton Wanderers. André intentó un pase en profundidad pero Rodrigo Gomes estaba en posición de fuera de juego.
¡Gooooool! Wolverhampton Wanderers 1, Burnley 2. Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Penalti a favor del Wolverhampton Wanderers. Santiago Bueno sufrió falta en el área.
Penalti cometido por Josh Cullen (Burnley) tras una falta dentro del área.
Corner,Wolverhampton Wanderers. Corner cometido por Maxime Estève.
Remate fallado por Rodrigo Gomes (Wolverhampton Wanderers) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jhon Arias con un centro al área.
Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Axel Tuanzebe (Burnley).
Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers).
Lesley Ugochukwu (Burnley) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de André con un centro al área.
Remate rechazado de Ladislav Krejcí (Wolverhampton Wanderers) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Hugo Bueno con un centro al área.
¡Gooooool! Wolverhampton Wanderers 0, Burnley 2. Zian Flemming (Burnley) remate con la izquierda desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Quilindschy Hartman.
Remate rechazado de Lesley Ugochukwu (Burnley) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Zian Flemming.
Fuera de juego, Burnley. Jacob Bruun Larsen intentó un pase en profundidad pero Zian Flemming estaba en posición de fuera de juego.
¡Gooooool! Wolverhampton Wanderers 0, Burnley 1. Zian Flemming (Burnley) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Quilindschy Hartman.
Falta de Ladislav Krejcí (Wolverhampton Wanderers).
Zian Flemming (Burnley) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Jhon Arias (Wolverhampton Wanderers) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Rodrigo Gomes (Wolverhampton Wanderers) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Remate parado por bajo a la izquierda. Josh Cullen (Burnley) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Burnley. Corner cometido por Hugo Bueno.
Lesley Ugochukwu (Burnley) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento