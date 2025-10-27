Capturados presuntos integrantes de la Estructura Primera Armando Ríos en Guaviare

La Fuerza de Tarea Omega, del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron ubicar y capturar a tres integrantes de la red de apoyo de la Estructura Primera Armando Ríos, del Bloque Manuel Marulanda Vélez.

La operación militar se llevó a cabo en el municipio de Calamar, Guaviare, lugar al que llegaron los uniformados para materializar las órdenes de captura de alias ‘Pirata’ o ‘El Tuerto’, alias ‘Yucape’ y alias ‘la Crespa’.

Alias ‘Pirata’ o ‘El Tuerto’, habría sido el encargado de citar y transportar a las ocho personas desaparecidas el pasado 4 y 5 de abril del presente año, por el río Itilla, para llevarlas a consejo de guerra por orden de alias El Indio, para asesinarlas y enterrar sus cuerpos en una fosa común.

Asimismo, a estos tres sujetos serían los encargados de realizar inteligencia delictiva para atacar y afectar a la fuerza pública, también, serían los responsables de transportar material logístico, de guerra, intendencia y alimentos, entre otros, al igual eran los encargados de reclutar menores de edad, realizar cobros extorsivos a comerciantes y ganaderos del municipio de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, del departamento del Guaviare.