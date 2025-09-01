Ejército capturó a presunto cabecilla del GAO-r Estructura Armando Ríos en Villavicencio

Por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido, concierto para delinquir con fines de terrorismo y extorsión fue capturado alias ‘Janpier’.

Le puede interesar: Muerte de alias ‘Dumar’ habría revelado traición dentro de las disidencias de las Farc

Durante el procedimiento también fue incautado un celular de comunicación que será pieza clave para las investigaciones.

Alias ‘Janpier’ contaba con una trayectoria criminal de más de cinco años dentro del GAO-r, con injerencia directa en el municipio de Miraflores, Guaviare.

Entre sus antecedentes se destacan: