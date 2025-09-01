Ejército capturó a presunto cabecilla del GAO-r Estructura Armando Ríos en Villavicencio
Se trata de alias ‘Janpier’, presunto cabecilla de las redes de apoyo a estructuras residuales (RAER), del GAO-r Estructura Primera Armando Ríos.
Por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido, concierto para delinquir con fines de terrorismo y extorsión fue capturado alias ‘Janpier’.
Durante el procedimiento también fue incautado un celular de comunicación que será pieza clave para las investigaciones.
Alias ‘Janpier’ contaba con una trayectoria criminal de más de cinco años dentro del GAO-r, con injerencia directa en el municipio de Miraflores, Guaviare.
Entre sus antecedentes se destacan:
- Acciones de inteligencia delictiva y actos terroristas contra la fuerza pública y la población civil.
- La consecución de material bélico para la fabricación de minas y rampas de lanzamiento con explosivos.
- La presunta participación en el lanzamiento de cilindros bomba contra la Base Militar de Miraflores, que generó daños en las instalaciones y en el suministro de energía solar de la población
- La presunta ejecución de acciones terroristas mediante el uso de drones con explosivos, afectando la infraestructura militar en ese mismo municipio.