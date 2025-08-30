Caen tres integrantes del GAO-r Jhonier Arenas en Caquetá y Amazonas

Las autoridades capturaron a los integrantes de este grupo en territorio indígena de Puerto Santander, Amazonas, y en la inspección de Araracuara, municipio de Solano, Caquetá.

Se expidieron siete órdenes de captura, de las cuales tres fueron materializadas a través de cuatro órdenes de registro y allanamiento.

Le puede interesar: Caen responsables de explotación ilícita de recursos naturales en Chocó

Los capturados fueron identificados como alias ‘Mono Picho’, alias ‘Ojón’ y alias ‘Pájaro’, quienes deberán responder por delitos como concierto para delinquir y rebelión. De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos serían los encargados de las finanzas y logística de la estructura, así como del reclutamiento forzado y el tráfico de armas, municiones y explosivos en las zonas donde delinquían.

Adicionalmente, serían quienes realizaban la planeación de atentados terroristas mediante lanzamientos de artefactos explosivos improvisados, hechos que se encuentran en investigación por parte de las autoridades competentes.