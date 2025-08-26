Fue capturado un integrante del GAO-r Bloque Jorge Briceño Suárez en Bogotá

Tropas del Gaula Militar Cundinamarca y hombres de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional lograron la captura de alias ‘Javier’, presunto integrante del GAO-r Bloque Jorge Briceño Suárez, en la localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá.

El operativo también contó con el apoyo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información entregada, el capturado sería el responsable de realizar cobros extorsivos a empresarios de Bogotá y Cundinamarca, a quienes mediante videollamadas exigía sumas de hasta 10.000 millones de pesos a cambio de no atentar contra sus vidas.

Tras labores de inteligencia militar y seguimientos desarrollados durante varios meses, fue posible ubicar y capturar a este sujeto en la capital del país, a donde habría llegado desde la región de los Llanos Orientales, la zona de injerencia de este grupo criminal.

