Capturan a presuntos extorsionistas de la banda delincuencial que se autodenomina ERPAC

El Gaula Militar Casanare capturó en flagrancia a quienes serían presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado Renacer ERPAC, en la vereda El Porvenir del municipio de Monterrey, Casanare.

Supuestamenre los capturados fueron sorprendidos cuando realizaban exigencias económicas bajo amenazas de muerte a nombre de alias ‘Coordillera’, presunto líder este grupo.

Durante el desarrollo de la operación fueron incautados, 2 celulares y una motocicleta. Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.