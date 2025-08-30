Caen responsables de explotación ilícita de recursos naturales en Chocó
El operativo se adelantó en el río Atrato, en la vereda San Isidro, ubicada en el departamento del Chocó.
La Armada de Colombia logró la captura en flagrancia de 13 sujetos sindicados de los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.
- Lea también: Ejército Nacional y Policía propinan golpe al Clan del Golfo en el Meta: capturado alias el ‘Indio’
Durante la operación, las autoridades destruyeron seis ‘dragones brasileños’ (dragas artesanales gigantescas) y 12 motores generadores, maquinaria utilizada para la extracción ilegal de minerales.
El personal capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantarán el proceso judicial correspondiente.
Escuche W radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles