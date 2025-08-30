Caen responsables de explotación ilícita de recursos naturales en Chocó

La Armada de Colombia logró la captura en flagrancia de 13 sujetos sindicados de los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.

Durante la operación, las autoridades destruyeron seis ‘dragones brasileños’ (dragas artesanales gigantescas) y 12 motores generadores, maquinaria utilizada para la extracción ilegal de minerales.

El personal capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantarán el proceso judicial correspondiente.

