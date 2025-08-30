Actualidad

Caen responsables de explotación ilícita de recursos naturales en Chocó

El operativo se adelantó en el río Atrato, en la vereda San Isidro, ubicada en el departamento del Chocó.

Foto: Suministrada.

La Armada de Colombia logró la captura en flagrancia de 13 sujetos sindicados de los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.

Durante la operación, las autoridades destruyeron seis ‘dragones brasileños’ (dragas artesanales gigantescas) y 12 motores generadores, maquinaria utilizada para la extracción ilegal de minerales.

El personal capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantarán el proceso judicial correspondiente.

