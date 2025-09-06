Fue capturado alias ‘Grillo’, perteneciente a la Estructura Primera Armando Ríos en el Guaviare

Tropas del Ejército Nacional lograron la captura de Yeison Stiven Sánchez Ceballos, alias ‘Grillo’, integrante del GAO Estructura Primera Armando Ríos.

Alias ‘Grillo’, de 26 años, llevaba más de cinco años en la organización armada residual. Era considerado hombre de confianza de alias ‘Yesica la Morocha’, cabecilla financiera del grupo, y cumplía funciones de coordinador de logística y transporte de material bélico.

‘Grillo’ estaba encargado del reclutamiento de menores de edad en zonas rurales de Calamar, Guaviare. Además, era responsable del cobro de extorsiones a la población civil en Meta y Guaviare y operaba como facilitador de explosivos y drones para ataques terroristas contra instalaciones militares, como los ocurridos en Miraflores en 2025.

Alias ‘Grillo’ se encuentra vinculado a una investigación de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

