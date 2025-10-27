El Hospital San Félix en La Dorada (Caldas) y FOMAG logran acuerdo de pago por $ 500 millones

Manizales

En el reciente encuentro de conciliación de pago entre el Hospital San Félix y el FOMAG, participaron el Presidente de EDUCAL, el Director Región 5 del fondo y la Coordinadora Departamental de la entidad nacional, logrando avances relacionados al giro de recursos por parte de este último al hospital.

Además, se programó una cita para este miércoles 29 de octubre en el que se llevará a cabo la conciliación de glosas y devoluciones pendientes con fin de finiquitar y garantizar el flujo de recursos. César Rincones, gerente del Hospital San Félix, aclara que los servicios a los integrantes del magisterio se prestan sin dificultad.

“En la reunión con el FOMAG llegamos a un acuerdo para el giro de unos recursos para esta semana. Adicionalmente, se aclarará el problema con las glosas y devoluciones, las cuales han dilatado en tiempo y por fin nos dieron la cita con el propósito de liberar unos recursos importantes que están congelados en ese proceso”.

El gerente afirma que todo el proceso está concertado con FOMAG y aspiran que el hospital funcione sin ninguna dificultad para el magisterio. Recuerda que el fondo nacional ha abonado de $ 37 millones y $ 271 millones la semana pasada, pero aspiran a que un saldo “que es representativo para nosotros a nivel presupuestal se dé por algo más de 200 millones de pesos y se liberen las glosas, en total, nos daría unos 500 millones de pesos para el Hospital San Félix”.

Así mismo, se estableció el compromiso de mejorar los tiempos de respuesta en la asignación de citas a los usuarios de la entidad para optimizar la atención. Por otra parte, esperan continuar una nueva sesión de conciliación de pago con los representantes de la Nueva EPS esta semana y lograr un acuerdo.