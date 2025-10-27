El huracán Melissa mantiene en aviso a varios departamentos de Colombia

Actualidad

Melissa se acerca a la isla de Jamaica y genera condiciones meteomarinas adversas en amplias zonas del mar Caribe.

Huracán Melissa. Foto: servir.net

El huracán Melissa, de categoría 4, avanza lentamente por el Caribe central con vientos sostenidos superiores a los 230 km/h, provocando la activación de alertas en el litoral norte de Colombia y en las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Durante su desplazamiento hacia el occidente del Caribe, Melissa se acerca a la isla de Jamaica y genera condiciones meteomarinas adversas en amplias zonas del mar Caribe.

Ante el incremento del oleaje y las lluvias, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) decretó el estado de Aviso para los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar y las Islas Cayos del Norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Guajira permanece bajo la misma condición.

Asimismo, se mantuvo el estado de Vigilancia en Sucre, Córdoba, Antioquia y en el resto del archipiélago. Aunque el fenómeno se alejó del territorio colombiano, aún se registraron precipitaciones de variada intensidad en diferentes puntos del litoral central, las zonas insulares y algunos sectores continentales del Caribe.

La UNGRD recomienda a la población buscar refugio durante las lluvias, los vientos fuertes y las tormentas eléctricas.

