Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 27 de octubre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron la actualidad del Deportivo Cali y de Santa Fe en la Liga BetPlay.
Pelaéz y de Francisco.
Escuche el audio completo a continuación:
