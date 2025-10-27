Fiscalía judicializó a 12 integrantes de ‘La 260′, red criminal de secuestros extorsivos en Medellín

La Fiscalía General de la Nación descubrió el accionar al parecer ilegal del grupo delincuencial autodenominado ‘La 260’ o ‘El Acopio’, que estarían relacionados con secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y vendían estupefacientes al menudeo en la ciudad de Medellín.

Según la investigación, las actividades ilegales para ejercer control sobre las rentas ilícitas, restringir la movilidad de los ciudadanos y el desarrollo de actividades comerciales en el noroccidente de la capital de Antioquia.

Los elementos materiales probatorios advierten que mediante el uso de armas de fuego y amenazas se habrían presentado las acciones criminales como los secuestros.

De acuerdo con la Fiscalía, “serían los responsables de imponer condiciones a domiciliarios, repartidores y transportadores para permitirles trabajar en los barrios de la comuna 7 de la ciudad. En algunos casos, se habrían apropiado de la mercancía y productos que trasladaban las víctimas”

También se conoció que los 12 procesados habrían retenido a las víctimas, exigiendo dinero para dejarlas en libertad. Habrían obligado a las familias a abandonar las casas y salir de la zona por oponerse a las acciones delictivas de ‘La 260’ o ‘El Acopio’.

Los procesados son: Jorge Antonio Jaramillo, alias Maicol; Wilmer Sneider Tobón Orrego, alias Small; Yeimi Viviana Contreras Niño, alias La Mona; Juan Carlos Yaqueño Herrera, alias Canoa; Geyder Luis Osorio Flórez, alias Banano; Juan Camilo Aguilar Mejía, alias Papo; Jhon Héctor Quintero Sánchez, alias El Burro; Brayan Alexis Franco Bermúdez, alias Cejas; Rafael Dairo Barrios Bermúdez; Jeferson Alejandro Barrios Jaramillo; Deiby Ossa Corrales, alias Ojitos; y Mario Andrés Garcés Correa, alias El Costeño.

Por estos hechos, fueron imputados por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado, secuestro simple agravado, extorsión, desplazamiento forzado agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Uno de los procesados, alias ‘Papo’, sería el responsable de un crimen perpetrado el pasado 4 de marzo en Robledo El Diamante, cuando un hombre fue embestido por una motocicleta y posteriormente atacado con arma de fuego”, detalló la Fiscalía.