Javier Sarmiento tomó posesión como alcalde designado de Bucaramanga

Bucaramanga

Este lunes 27 de octubre llegó a tomar posesión Javier Augusto Sarmiento Olarte, como alcalde de Bucaramanga, designado por el gobernador de Santander, tras ser electo de la terna. En la posesión hizo presencia, Héctor Elías Ariza, notario séptimo, así como autoridades locales y departamentales.

Durante su acto de posesión, el alcalde designado, aseguró que este reto que asume es el más importante que ha enfrentado en su vida personal y profesional.

"Iniciar agradeciendo a todos los bumangueses que me acompañan a partir de hoy en este reto, el más importante de mi vida, ser alcalde de mi ciudad natal. Gracias a Dios, por mis padres Álvaro y Alba que hoy tengo la fortuna y la gracia de Dios que me estén acompañando para hacerles un homenaje en vida“, indicó el exministro de Justicia.

Además, habló sobre lo primero que hará esta semana como alcalde de Bucaramanga.

"Iniciemos en esta semana con un Consejo de seguridad metropolitano invitando a todos los alcaldes para que fortalezcamos las medidas que ya se han implementado en procura de dar mayor tranquilidad a toda la comunidad del área metropolitana. Y de igual manera, que hagamos prontamente también un consejo de gobierno conjunto para que nuestros secretarios de los diferentes carteras y ámbitos puedan trabajar de manera armónica y coordinada“, agregó el alcalde Sarmiento.

Aseguró que el tiempo que esté en el cargo trabajará por los bumangueses e invitó a los concejales de la ciudad para que se avance en el estudio del presupuesto del municipio y los proyectos de vigencias futuras para garantizar servicios esenciales en la ciudad.