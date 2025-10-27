Parte de nuestro error es que no hemos podido encontrar canal real para llegar a Trump: MinInterior

Desde Barranquilla, el ministerio del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la comunicación entre Estados Unidos y Colombia, después de que él, el presidente Gustavo Petro y parte de su familia fueran incluidos en la Lista Clinton.

De acuerdo con el alto funcionario, los inconvenientes del Gobierno nacional han surgido porque no han encontrado un canal real para hablar con el mandatario estadounidense.

Asimismo, aseguró que parte de la comunicación se realiza entre los políticos de derecha de ambos países y que varios senadores norteamericanos habían anticipado lo que pasaría.

“Parte del error nuestro es que no hemos podido encontrar el canal real para llegar a Trump y enviar un mensaje. Lo único que llega allá y al Departamento de Estado es la derecha de aquí, que tiene buena comunicación con la derecha de allá ”, afirmó.

El ministro también manifestó que las decisiones se están tomando sin “entender mucho qué es Colombia, ni dónde queda Colombia, ni qué es lo que pasa en Colombia”.

“Es decir, que esa derecha, como se dice aquí coloquialmente, va a Estados Unidos a meterle carbón a Trump en contra del Gobierno Nacional”, dijo.

Por la situación, Benedetti manifestó que no descarta responder por vía administrativa al Departamento de Estado de Estados Unidos, debido a que no se trata de un proceso penal, ni civil.

Adicionalmente, mencionó que, aunque desconoce si hay intenciones de influir en las elecciones del próximo año por parte de ese país, mantienen la posición de que obedece a un tema completamente político.

En lo que tiene que ver con su inclusión en la Lista, aseguró que fue por asumir de interlocutor del presidente Petro.

“En ningún momento increpé, agredí u ofendí al gobierno de Estados Unidos o al mismo presidente Trump, lo único que hice fue decir que el presidente no era, y de pronto me pasé de piña, de pronto exageré en ser el interlocutor”, señaló.