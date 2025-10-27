Procuraduría llama a juicio a exgerente de Imprenta Nacional por contrato de cédulas de extranjería

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario al exgerente de la Imprenta Nacional, Andrés Chaves Fernández, por presuntas inconsistencias en el contrato de impresión de cédulas de extranjería, en alianza con Migración Colombia.

El contrato tasado en más de 6.000 millones de pesos, fue objeto de diversos incumplimientos y de hecho la Imprenta Nacional y Migración Colombia tuvieron que “tercerizar” la impresión de los documentos con otras empresas, por falta de capacidad técnica de la Imprenta para cumplir el objeto contractual.

“Lo que llevó a que el gerente general encargado subcontratara con las empresas Accesos Holográficos sucursal Colombia y Urbano Express Logística y Mercadeo S.A.S., la totalidad de las obligaciones y actividades esenciales derivadas del objeto del Contrato celebrado con Migración Colombia”, detalló el Ministerio Público.

El ente de control reprochó la presunta actuación del exgerente Chaves Fernández, señalando que no se aseguró que “la empresa a su cargo contara con la capacidad técnica e infraestructura tecnológica necesaria para producir las cédulas de extranjería en las condiciones técnicas exigidas”.

Aunque el Ministerio Público determinó llamar a juicio a Chaves Fernández, asimismo archivó la investigación contra el exdirector Carlos Fernando García, y otros dos exfuncionarios, al no encontrar mérito para formular pliego de cargos en su contra.

