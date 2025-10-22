Tribunal admitió demanda de la PGN por billonario contrato de pasaportes entre Colombia y Portugal

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio la demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprenta Nacional – Casa da Moeda, S.A. de Portugal, por el billonario contrato para la elaboración de los pasaportes y visas de Colombia.

La Sección Tercera, Subsección C del alto tribunal aceptó la demanda que busca la “nulidad absoluta del convenio con persona extranjera de derecho público para la cooperación y participación”, que fue suscrito el pasado lunes 28 de julio por un valor de 1,3 billones de pesos.

El objeto del contrato fue “la puesta en marcha del proyecto de producción y personalización de las libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visas de la República de Colombia”.

Además, la Procuraduría pidió que “la restitución integral de las sumas de dinero que hayan recibido como contraprestación del convenio cuya anulación se persigue”.

También solicitaron que se reintegren los intereses moratorios que correspondan.

Presuntas irregularidades detectadas por el Ministerio Público

En la demanda que acaba de ser admitida por el Tribunal, la Procuraduría argumentó que se presenta una infracción por el modelo de contratación que se hizo de forma directa y no por licitación, como lo establece la ley.

También se señaló que la Cancillería habría violado la normatividad legal vigente al contratar de manera directa a la Imprenta Nacional de Colombia, cuando esa entidad no tenía la capacidad para cumplir de manera efectiva con el objeto del contrato.

Por ello, se formalizó una alianza con la Casa de Moneda de Portugal, lo que según la Procuraduría constituye una irregularidad.

“Siendo así, encuentra esta Procuraduría Delegada que la razón para la suscripción de los convenios interadministrativos entre la Imprenta Nacional (INC) y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores es en realidad la selección de un contratista para que preste el servicio del suministro de suministros, situación por la cual se evidencia una subcontratación de la totalidad del objeto para el cual fue contratada la INC por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que conduce a señalar que debió contratarse a alguien idóneo, en el marco de un proceso competitivo”, señaló el Ministerio Público.

Con la decisión del magistrado ponente José Élver Muñoz Barrera de admitir la demanda, se ordenó la notificación de las partes intervinientes en este caso.

Lea aquí el auto que admite la demanda de la Procuraduría por el billonario contrato para la elaboración de los pasaportes.