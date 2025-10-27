Sellar el acuerdo de Tik Tok será prioritario para Trump en su reunión con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que espera “obtener un buen acuerdo” durante su próxima reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, y avanzó la posibilidad de sellar definitivamente el pacto en torno a la aplicación de origen chino TikTok y sus operaciones en el país norteamericano.

Trump señaló a bordo del Air Force One que TikTok será uno de los temas que abordará con Xi durante el encuentro este ambos, previsto para este jueves en los márgenes de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

Según el presidente del país norteamericano, el acuerdo, cerrado entre Washington y la matriz de la popular plataforma de vídeos, la china ByteDance, ya cuenta con la “aprobación provisional” de Xi.

“Hemos llegado a un acuerdo definitivo sobre TikTok. Firmamos uno en Madrid, y creo que a partir de hoy todos los detalles están resueltos”, había avanzado previamente el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tras “exitosas” conversaciones comerciales en Malasia con sus pares chinos, que siguieron a las celebradas en la capital española el pasado septiembre.

Según Bessent, “será responsabilidad de los dos líderes consumar la transacción el jueves en Corea”.

En septiembre, EE.UU. llegó a un acuerdo con ByteDance, respaldado por Pekín, para permitir que TikTok continúe operando en EE.UU. y cumplir el mandato del Congreso, que en 2024 estableció que la aplicación de propiedad china debería ser cerrada por el riesgo que suponía para la seguridad nacional del país norteamericano.

El pacto establece la creación de una empresa conjunta con mayoría estadounidense, con una operación lo suficientemente desligada de su matriz china, - que retendrá el 20 % de participación-, especialmente en lo referente al acceso que el Gobierno chino pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

Poco después, Trump firmó una orden ejecutiva que allanó el terreno para la nueva estructura corporativa, con inversores estadounidenses mayoritarios, entre ellos los directores de Dell y Oracle, este último encargado de asegurar el algoritmo de TikTok y el almacenamiento de datos en los servidores.

Sin embargo, ni Washington ni Pekín ni Bytedance han ofrecido más detalles acerca del pacto.

El cara a cara entre ambos líderes brindará una oportunidad para que ambas potencias rebajen las tensiones tras el desacuerdo por el anuncio de restricciones de Pekín a la venta de sus tierras raras y para que aborden un posible acuerdo comercial general tras meses de tensiones arancelarias.

