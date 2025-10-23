Reunión entre Trump y Xi Jinping será el 30 de octubre en Corea del Sur, anunció la Casa Blanca

AME2016. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/01/2025.- Combo de fotografías donde se observa al presidente de China, Xi Jinping (i), y al presidente electo de EE.UU., Donald Trump. El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, informó este viernes por la mañana que había mantenido una conversación por vía telefónica con el mandatario chino, Xi Jinping, y que ambos harán "todo lo posible para que el mundo sea más pacífico y seguro" a partir de que el lunes arranque su mandato. EFE/EPA/ Paolo Aguilar / Mohammed Badra ARCHIVO / Paolo Aguilar / Mohammed Badra ( EFE )

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, se reunirán el próximo 30 de octubre en Gyeongju (Corea del Sur), anunció este jueves 23 de octubre la Casa Blanca.

El encuentro, que se producirá en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), tendrá lugar en el último día de gira asiática de Trump.

El mandatario partirá este viernes 24 de octubre hacia Malasia, luego visitará Japón y finalmente pasará por Corea del Sur.

“El jueves por la mañana, hora local, el presidente Trump participará en una reunión bilateral con el presidente Xi de la República Popular China, antes de partir de regreso a su casa en Washington”, expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Será el primer cara a cara entre los dos desde que Trump regresó al poder en enero pasado. Ambos se vieron por última vez en el G20 de Osaka (Japón) celebrado en 2019.

La cumbre se produce mientras Estados Unidos y China negocian un acuerdo comercial tras la batería de aranceles que el republicano impuso al gigante asiático y que Pekín respondió con medidas recíprocas.

Lea también: Rodrigo Paz gana la segunda vuelta y es el nuevo presidente de Bolivia

Trump y Xi mantuvieron el pasado 18 de septiembre una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos y acordaron verse a finales de octubre en Corea del Sur durante la APEC.

El 10 de octubre, el republicano dijo que ya no tenía sentido reunirse con Xi, después de que China aplicara restricciones de exportación a las tierras raras, pero posteriormente su Administración aclaró que la cumbre entre ambos seguía en pie.

Escuche W Radio en vivo: