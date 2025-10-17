Internacional

Trump confirmó que se reunirá con presidente chino Xi en Corea del Sur

“Nos vamos a reunir en un par de semanas (...) en Corea del Sur con el presidente Xi” dijo el mandatario

Presidente Donald Trump, presidente Xi Jinping. Foto: Suzanne Plunkett - Pool/Getty Images/Suo Takekuma - Pool/Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se reunirá con su homólogo de China, Xi Jinping, durante una cumbre en Corea del Sur, según extractos de una entrevista con Fox News difundidos este viernes.

“Nos vamos a reunir en un par de semanas (...) en Corea del Sur con el presidente Xi en el marco de la cumbre de la APEC, dijo Trump al programa “Sunday Morning Futures” de Fox News.

“Tenemos una reunión por separado”, agregó el mandatario, quien prevé llegar a Corea del Sur el 29 de octubre para una visita de dos días. La cumbre concluye el 1 de noviembre.

