Jefe del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / JIM LO SCALZO ( EFE )

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusó a China de querer dañar la economía global después de que el gigante asiático instaurase nuevas restricciones a las exportaciones en el sector estratégico de las tierras raras.

“Esto es una señal de cuán débil es su economía y quieren arrastrar a todos los demás con ellos”, dijo Bessent durante una entrevista el lunes con el diario Financial Times.

La declaración responde a la decisión de Pekín de imponer nuevos controles a las exportaciones de tierras raras, un sector actualmente dominado por China y crucial para producir metales que son fundamentales para las industrias de autos, equipos electrónicos y defensa.

Para Bessent, la medida revela las dificultadas en la economía china: “Ellos están en el medio de una recesión/depresión y tratan de salir de ello a través de las exportaciones”, expresó.

En represalia a esos nuevos controles, Donald Trump advirtió que impondrá aranceles adicionales del 100% a los productos chinos a partir del 1 de noviembre. Además puso en duda la reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la cumbre de la APEC que comienza a finales de mes.

China aseguró este martes 14 de octubre que luchará “hasta el final” en la guerra comercial con Estados Unidos.

“En lo que respecta a las guerras arancelarias y comerciales, la postura de China sigue siendo la misma”, dijo un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

“Si quieren luchar, lucharemos hasta el final; si quieren negociar, nuestra puerta sigue abierta”, añadió.

Desde este martes, Pekín impone tarifas especiales a los buques estadounidenses que entren en sus puertos en respuesta a medidas similares de Washington que deben entrar en vigor este mismo día.

El domingo, Trump pareció dar marcha atrás a su retórica combativa en una publicación en su red Truth Social, donde afirmó que “todo estará bien” y que su país quiere “ayudar” a China.

