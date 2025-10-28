Absuelven a magistrados acusados de omisión en caso de la polémica juez Vivian Polanía

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) cerró definitivamente y absolvió a los magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta, acusados de omisión en el trámite de seguimiento a una ausencia de la juez Vivian Polanía por varios días.

Los magistrados del Tribunal habían sido objeto de compulsa de copias por parte de un juez de Cúcuta que constató que Polanía no había asistido durante 4 días a su despacho con lo cual aseguraba que se estaba afectando la administración de justicia.

Pero en la investigación, se estableció que los magistrados no incurrieron en ningún tipo de omisión o falta de control sobre el cumplimiento de funciones de Polanía, porque además estaba hospitalizada y luego, tuvo trabajo en casa.

“Una vez se tuvo conocimiento de que Vivian Polanía se encontraba hospitalizada, los magistrados solicitaron adelantar los trámites administrativos para determinar si la servidora judicial contaba con las facultades necesarias para continuar con el ejercicio del cargo o, por el contrario, considerar la posibilidad de aplicar medidas transitorias de reparto de procesos” detalló la CNDJ.

Asimismo, dentro del expediente se pudo comprobar que los magistrados al enterarse de la asignación de trabajo en casa en favor de Polanía, el Tribunal pidió la activación de la ruta de ARL, así como también, por medio de decisiones de Sala Plena, se suspendió el reparto de procesos a su despacho.}

“El Tribunal Superior de Cúcuta desplegó todas las acciones necesarias para atender una situación excepcional que escapaba a su ámbito de control directo, cumplió con el deber de preservar la continuidad en la administración de justicia y, al mismo tiempo, garantizó los derechos fundamentales de la juez” señaló la CNDJ.

La decisión de segunda instancia ya con esta determinación quedó en firme.