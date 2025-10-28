Asesinaron en Dagua a Wilmer Noguera, firmante del acuerdo de paz

Según Indepaz, este es el caso número 35 de firmantes asesinados en 2025. Foto referencia.

Dagua

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) confirmó el asesinato de Wilmer Noguera España, un firmante del acuerdo de paz, en hechos ocurridos en el Valle del Cauca.

El excombatiente, quien adelantaba su proceso de reincorporación en el municipio de Dagua, fue interceptado por hombres armados cuando salía de estudiar y posteriormente hallado sin vida.

Su hermano, Uber Noguera, también firmante, fue asesinado el año pasado en el mismo municipio, donde hay presencia de grupos armados como el Frente Jaime Martínez y el Dagoberto Ramos, de las disidencias de las FARC.

Con este caso, ya son 35 los firmantes del acuerdo de paz asesinados en 2025, según registros oficiales.