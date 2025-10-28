Distrito unificará costos en alcaldías locales de Bogotá

Bogotá

La contratación en las alcaldías locales de Bogotá está en el ‘ojo del huracán’. Incluso, por esa situación, el 28 de septiembre, el alcalde Carlos Fernando Galán pidió la renuncia de los 20 alcaldes locales de la ciudad, con el fin de evaluar tanto la gestión como el cumplimento de los objetivos.

Ante la situación, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero confirmó que la Administración Distrital adelanta un proyecto para regular los presupuestos locales de la ciudad.

“Estamos trabajando para tratar de modificar costos en alcaldías locales, para que todos tengamos los mismos costos en la mayoría de los procesos contractuales”, dijo Quintero.

Incluso, la medida también se toma por la decena de problemas que se presentaron en la Alcaldía de Chapinero cuando estaba al mando de Alejandra Mejía, en donde se identificaron sobrecostos en contratos para adquirir motos e, incluso, billetes didácticos para diferentes actividades.

¿Qué pasó con la Alcaldía de Chapinero?

Tras las denuncias de presuntos sobrecostos e irregularidades en la ejecución del presupuesto, el alcalde Carlos Fernando Galán aceptó en su momento la renuncia de Alejandra Mejía.

Sumado a esto, y según lo confirmó el secretario Quintero, el contrato con sobrecostos para adquirir cinco motos para la Alcaldía de Chapinero fue cancelado por orden del mismo Galán.

Además, el jefe de la cartera de Gobierno confirmó que la nueva alcaldesa de Chapinero es Chaterine Chaves, es economista con maestría en Economía y especialización en Gobierno y Gestión Pública.