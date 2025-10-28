Eduardo Montealegre dejó de ser el ministro de Justicia: su renuncia fue aceptada

El Gobierno Nacional oficializó la salida de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia tras poco más de 4 meses en el cargo.

Lea más: Niegan solicitud de recusación de Eduardo Montealegre contra procurador Gregorio Eljach

La renuncia presentada por Montealegre fue aceptada por el ministro con funciones presidenciales, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la tarde de este lunes, 27 de octubre.

Asimismo, se informó que el ministro de Justicia encargado será el secretario jurídico de la presidencia de la República, Augusto Ocampo, hasta que se defina un ministro en propiedad.

Eduardo Montealegre sale del cargo tras presentar su renuncia el pasado viernes desde París (Francia) en medio de una fuerte confrontación con el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Montealegre fue autor del proyecto de ley de paz total que se discute actualmente en el Congreso de la República, así como del proyecto de ley inicial de la Asamblea Constituyente que busca promover el Gobierno.