EEUU atacó lanchas en el Pacífico y mató a 14 personas: vincula a las embarcaciones con narcotráfico

El Ejército de Estados Unidos mató a catorce personas tras atacar a cuatro lanchas que vinculó con el narcotráfico, en una operación en aguas internacionales del océano Pacífico, frente a costas de Colombia, informó este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

“Ayer, siguiendo instrucciones del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas (DTO) que traficaban con narcóticos en el Pacífico oriental”, escribió el jefe del Pentágono en X.

Hegseth aseguró que ocho “narcoterroristas” se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque, cuatro durante la segunda operación y tres en el tercero. “Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente”, agregó.

“Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”, especificó el secretario de Guerra, quien insistió en que el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) inició “inmediatamente” los protocolos para rescatar al único superviviente de los tres ataques.

“Las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, indicó.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

Hegseth aseguró que los “narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda”: “Serán tratados de la misma manera”, añadió.

Este es el undécimo golpe reportado contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la Administración de Donald Trump lleva a cabo desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico, primero en el Caribe y luego en el Pacífico.

Los ataques estadounidenses han cobrado cerca de sesenta vidas.

Lea también: Donald Trump afirmó que si continúa campaña contra narcotráfico por tierra notificará al Congreso

Según explicó, los aparatos de inteligencia estadounidenses “conocían las cuatro embarcaciones” ya que estas “transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y transportaban narcóticos”.

El ataque se llevó a cabo en “aguas internacionales” del océano Pacífico, frente a costas de Colombia.

Este nuevo golpe suma otro escalón a las tensiones entre EE.UU. con Venezuela y Colombia, cuyos líderes han sido acusados por Trump de promover el narcotráfico.

Estados Unidos ordenó hace dos meses uno de los despliegues militares en el Caribe más grandes de los últimos años. A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate, que ya se encuentran allí, se sumó el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante

Escuche W Radio en vivo: