Fue capturado el responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana

Bogotá

Luego de más de un mes de investigación y de recopilar el material probatorio, investigadores de la Policía Nacional y Metropolitana de Bogotá le siguieron los pasos a César Augusto Urrego quien es señalado de asesinar a Paula Andrea Quintana.

Puede leer: Ofrecen recompensa por información del responsable de la muerte de Paula Andrea Quintana en Bogotá

Gracias a la información aportada por una fuente humana, el hombre fue ubicado en la vereda Las Nutrias del municipio de Bolívar, en el departamento de Santander, donde intentaba huir de las autoridades y se había escondido con la ayuda de un familiar.

El hombre fue capturado mediante orden judicial por los delitos de feminicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, acceso carnal, acto sexual violento y hurto agravado y calificado.

Cabe recordar que, el pasado 7 de septiembre de este año, se presentaron los hechos donde éste hombre dentro de una vivienda habría amordazado a Quintana y a su hijo y posteriormente le habría ocasionado la muerte a esta mujer mediante asfixia mecánica. Luego de cometer este hecho, intentó incinerar esta vivienda.