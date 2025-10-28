Más de 20.000 mujeres han sido víctimas de violencia física en el último año y medio en Bogotá

Imagen de referencia de violencia contra la mujer. / demaerre

La Secretaría de la Mujer de Bogotá reveló que, entre enero de 2024 y septiembre de 2025, ha atendido a 24.700 mujeres que han sufrido violencia física. De estas, 8.741 se registraron en los primeros nueve meses de 2025.

De acuerdo con la entidad, ocho de cada diez atenciones se realizaron a través de la Línea Púrpura Distrital, las Casas de Justicia, las Unidades de Reacción Inmediata y el Centro de Atención de la Fiscalía. La gran mayoría de atenciones correspondieron a mujeres de las localidades de: Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Suba.

Además, “las mujeres entre 18 y 40 años son las más expuestas (8,1%), mientras que entre las mayores de 60 años la cifra disminuye al 3%”.

Sumado a esto, “el 31% de las mujeres víctimas de violencia física manifestaron sentirse inseguras en sus propios hogares y señalaron el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas como uno de los principales factores detonantes”.

¿Qué hacer ante un caso de violencia física en Bogotá?

Reportar a la Línea 123 en caso de riesgo o emergencia.

Pedir orientación en la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137, por WhatsApp al 300 755 1846 o marcando la Línea 195, opción 7.

Denunciar ante la Fiscalía General de la Nación.

Solicitar medidas de protección en la Comisaría de Familia o ante un juez con función de control de garantías.

Usar los puntos de atención de la Secretaría de la Mujer.

