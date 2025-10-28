MinSalud calificó de “inoperante” a Comisión Séptima del Senado tras engavetar reforma a la salud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, protagonizó este martes un fuerte choque con el senador y presidente de la Comisión Séptima del Senado, Miguel Ángel Pinto, luego de que se aprobara una proposición del Partido Conservador para aplazar el debate indefinidamente.

La proposición de la senadora Nadia Blel, argumenta que el Presupuesto General de la Nación para 2026 no contempla “recursos adicionales ni rubros específicos para el proceso de transición, operación o fortalecimiento institucional” del sistema de salud, por lo que el debate no podría retomarse hasta que esos recursos estén garantizados.

Le puede interesar Comisión Séptima del Senado engavetó reforma a la salud hasta que haya recursos para implementarla

Ante el aplazamiento, el ministro Jaramillo lanzó varias críticas a la Comisión Séptima, a la que calificó de “inoperante” por no avanzar en la discusión.

“Temen a que recurramos a pasarla a otra comisión, porque esta no ha sido capaz de cumplir con sus funciones, está es una comisión inoperante. En noviembre le entregó la Cámara de Representantes el proyecto, ya cumple un año. Es totalmente inoperante, lo único que hacen es obstaculizar”, dijo.

En medio del debate, el senador liberal, Miguel Ángel Pinto, le pidió al ministro explicar su calificación sobre la “inoperancia”. Respondió lo siguiente: “Inoperante es una palabra elegante para no decir otras. Inoperante es que no tramitar un proyecto que lleva desde el año pasado. Aquí pueden decirle a uno todo, y cuando uno medio les toca las fibras, inmediatamente tiemblan”.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

La senadora Nadia Blel respondió a los señalamientos: “Es más inoperante este Gobierno cuando pretende que se apruebe una reforma a la salud sin el aval fiscal”.