Roban equipos médicos del hospital de Palmira

La policía capturó a tres de los implicados y recuperó algunos elementos.

Entre los elementos hurtados están desfibriladores, termómetros y televisores. Foto: Cortesía.

Entre los elementos hurtados están desfibriladores, termómetros y televisores. Foto: Cortesía.

Palmira

Al menos cinco personas habrían ingresado al Hospital Raúl Orejuela Bueno en Palmira, aprovechando una obra que se adelanta en un lote vecino y se llevaron varios equipos médicos de reanimación y monitoreo.

“Ingresaron por el techo a una de las oficinas donde se encontraban los activos fijos del hospital, una bodega que tenemos allí. También ingresaron a una oficina donde tenemos equipos biomédicos. Seguimos haciendo el inventario de lo que alcanzar a sacar”, detalló Alexander Trujillo, subgerente administrativo del hospital.

Tras ser denunciado el hecho, la Policía logró capturar a tres de los implicados y recuperaron algunos de los elementos robados, entre ellos desfibriladores, termómetros y televisores.

La general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle, hizo un llamado a la comunidad para que informe si tiene conocimiento sobre los equipos faltantes o si llegan a ser ofrecidos en casas de compra y venta.

