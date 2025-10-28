Roban equipos médicos del hospital de Palmira

Palmira

Al menos cinco personas habrían ingresado al Hospital Raúl Orejuela Bueno en Palmira, aprovechando una obra que se adelanta en un lote vecino y se llevaron varios equipos médicos de reanimación y monitoreo.

“Ingresaron por el techo a una de las oficinas donde se encontraban los activos fijos del hospital, una bodega que tenemos allí. También ingresaron a una oficina donde tenemos equipos biomédicos. Seguimos haciendo el inventario de lo que alcanzar a sacar”, detalló Alexander Trujillo, subgerente administrativo del hospital.

Tras ser denunciado el hecho, la Policía logró capturar a tres de los implicados y recuperaron algunos de los elementos robados, entre ellos desfibriladores, termómetros y televisores.

La general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle, hizo un llamado a la comunidad para que informe si tiene conocimiento sobre los equipos faltantes o si llegan a ser ofrecidos en casas de compra y venta.