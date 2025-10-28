Regiones

Se conocen los ganadores de la consulta del Pacto Histórico en el Magdalena

Cinco candidatos a la Cámara y una candidata al Senado fueron los elegidos.

Magdalena

El departamento del Magdalena ya tiene el nombre de los candidatos a Cámara de Representantes y Senado de la República, de cara a las elecciones que se realizarán el próximo año en el país.

Patricia Caicedo Omar, excandidata a la Alcaldía de Santa Marta y quien hacia parte de la Agencia Nacional de Tierras obtuvo 74.982 votos para aspirar al Senado.

En lo que respecta a la Cámara de Representes por el Magdalena la lista quedó de la siguiente manera:

  1. José Hernández Polo, con 26.475 votos
  2. Naylea Barros Martínez, con 15.100
  3. Efraín Mojica Pinedo, con 10.213
  4. Vilbrum Tovar Peña, con 8.909;
  5. Yamilex Yelitxe Charris Polo, con 8.633.

