Se conocen los ganadores de la consulta del Pacto Histórico en el Magdalena
Cinco candidatos a la Cámara y una candidata al Senado fueron los elegidos.
Magdalena
El departamento del Magdalena ya tiene el nombre de los candidatos a Cámara de Representantes y Senado de la República, de cara a las elecciones que se realizarán el próximo año en el país.
Patricia Caicedo Omar, excandidata a la Alcaldía de Santa Marta y quien hacia parte de la Agencia Nacional de Tierras obtuvo 74.982 votos para aspirar al Senado.
En lo que respecta a la Cámara de Representes por el Magdalena la lista quedó de la siguiente manera:
- José Hernández Polo, con 26.475 votos
- Naylea Barros Martínez, con 15.100
- Efraín Mojica Pinedo, con 10.213
- Vilbrum Tovar Peña, con 8.909;
- Yamilex Yelitxe Charris Polo, con 8.633.
