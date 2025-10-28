Se conocen los ganadores de la consulta del Pacto Histórico en el Magdalena

Conozca los 5 candidatos que ganaron la consulta del Pacto Histórico en Magdalena: número de votos

Magdalena

El departamento del Magdalena ya tiene el nombre de los candidatos a Cámara de Representantes y Senado de la República, de cara a las elecciones que se realizarán el próximo año en el país.

Patricia Caicedo Omar, excandidata a la Alcaldía de Santa Marta y quien hacia parte de la Agencia Nacional de Tierras obtuvo 74.982 votos para aspirar al Senado.

En lo que respecta a la Cámara de Representes por el Magdalena la lista quedó de la siguiente manera:

José Hernández Polo, con 26.475 votos Naylea Barros Martínez, con 15.100 Efraín Mojica Pinedo, con 10.213 Vilbrum Tovar Peña, con 8.909; Yamilex Yelitxe Charris Polo, con 8.633.

