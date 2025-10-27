Los más votados en consulta del Pacto a la Cámara: Lalis y otros influencers en la lista

Este 26 de octubre se realizó la consulta del Pacto Histórico, en la que se eligió a Iván Cepeda como el que sería el candidato del petrismo para las elecciones presidenciales, pero también a los aspirantes al Congreso que integrarán las listas para las legislativas del 2026.

En el caso de la Cámara por Bogotá, la actual representante María Fernanda Carrascal se impuso como la más votada, con 65.547 votos. Y en segundo lugar dio la sorpresa la influenciadora Laura Daniela Beltrán, más conocida como ‘Lalis Smile’, con 26.718 votos.

También aparecen María del Mar Pizarro, con 26.022; el también influenciador Daniel Mauricio Monroy Hernández, con 20.280 votos, y el actual representante Heráclito Landínez Suárez, con 11.788.

En Antioquia, el más votado fue el influenciador Hernán Muriel Pérez, más conocido como “Cofradía para el cambio”, quien logró 41.612 votos. En segundo lugar, quedó el actual representante Alejandro Toro, con 21.741 votos.

Por su parte, en el Valle, el representante Alfredo Mondragón obtuvo 82.181 votos. Y le siguieron Jorge Augusto Garzón, con 22.576 votos, y Ana Erazo, con 19.472.

Con base en esto resultados, la dirección del Pacto Histórico definirá oficialmente el orden de las listas para la Cámara en cada una de las circunscripciones territoriales.

