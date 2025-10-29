Bancolombia lanzará una tarjeta edición especial de Conavi

Imagen de referencia y logos de Bancolombia y Conavi. Fotos: Getty Images / Redes sociales

Bancolombia lanzará una tarjeta edición especial que será un recuerdo de nostalgia para muchos colombianos.

Se trata de una tarjeta edición especial con la imagen de la abejita de Conavi, como parte de la campaña de navidad.

Fuentes enteradas de la campaña señalaron que no es que se reviva la marca Conavi sino que será un producto específico por un tiempo limitado.

Recordemos que la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda (Conavi) fue una Corporación de Ahorro y Vivienda, que luego se transformó en un banco creado en Medellín en 1974, y en 2006 fue absorbida por Bancolombia.

El banco era icónico por su logo, que era una abejita.

