Capturan en flagrancia a un hombre de 62 años por intentar abusar de un niño de seis años en Bogotá

En las últimas horas, en la localidad de Rafael Uribe, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de un hombre de 62 años por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y lesiones personales.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio San Agustín, donde los policías acudieron al llamado de la central de radio, que informó a la patrulla sobre un presunto caso de abuso dentro de una vivienda.

Según la información de la mamá, el niño no estaba en sus lugares recurrentes y sorprendió al ciudadano, al cual le tenía arrendado una habitación, tratando de abusar de su hijo de seis años, así mismo causándole agresiones físicas.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen. Es de anotar que esta persona presenta anotaciones por hurto.