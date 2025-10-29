¿Cómo enviar dinero desde WhatsApp? Paso a paso

Las transferencias y pagos digitales siguen tomando fuerza por cuenta de las constantes innovaciones que implementan los bancos para cada vez hacer movimientos financieros más fáciles y a la distancia de un clic.

Esta vez, el Grupo Aval anunció la posibilidad de mandar dinero a través de WhatsApp que se integra al sistema de pagos inmediato del Banco de la República, Bre-B.

De este modo, se permitirá realizar transferencias instantáneas, seguras y sin costo entre todos los bancos sin necesidad de esperar varios días u horas para recibir el dinero.

¿Cómo funciona?

Para pasar o pagar plata por WhatsApp será necesario agregar previamente a la persona como favorita desde la aplicación dale!* y en unas semanas desde cualquier banco del Grupo Aval.

De esta forma, las transacciones podrán realizarse con mayor rapidez y seguridad, tanto desde la app como a través del canal de WhatsApp:

El usuario deberá ingresar a dale!, seleccionar la opción “Envía”, elegir “Usando Tag Aval o llave”, aceptar los términos y condiciones, completar los datos solicitados (llave de destino, valor y mensaje), verificar la información y seleccionar “Enviar plata”. Una vez realizada la transacción, podrá agregar el contacto a su llavero, completando los datos y confirmando. Así tendrá a sus contactos frecuentes guardados y listos para futuros envíos o pagos. Luego, solo deberá escribir al número oficial de atención 315 269 6532, iniciar la conversación por WhatsApp, seguir las instrucciones que se recibirán en el chat y finalizar la transacción de manera fácil, rápida y segura.

Cómo transferir y recibir dinero inmediato a otros bancos:

Bre-B

Ahora Bre-B ofrecerá ese tipo de operaciones inmediatas entre los bancos.

Paso a paso para solicitar dinero por Bre-B

1. Abra la aplicación de su entidad financiera.

2. Busca la opción ‘Transfiya’ o ‘Solicitar’ para solicitar dinero. En algunas entidades la encontrará dentro de su menú de transferencias o servicios.

3. Ingrese el número de celular de la persona a quien desea solicitarle el dinero.

4. Digite el monto y envíe la solicitud.

5. El destinatario podrá aceptar o rechazar la solicitud al instante.

Tenga en cuenta que algunas entidades financieras permiten la creación de distintas llaves, puede realizarse con el número de celular, cédula, clave o la llave alfanumérica, como por ejemplo:

Davivienda: @DAVI+ número de celular o @PLATA+número de celular

Nequi: Usuario sugerido por Nequi

Recargas por Nequi

Nequi es, sin lugar a dudas, una de las billeteras digitales más populares del mercado, pues los establecimientos comerciales la han adoptado como método de pago, incluso, por encima de las tarjetas.

En caso de que necesito dinero inmediato en Nequi y lo tenga en un banco distinto a Bancolombia, puede recargar su cuenta con unos simples pasos.