EE.UU. y Corea del Sur dijeron que han cerrado un acuerdo comercial tras bilateral Trump-Lee

Estados Unidos y Corea del Sur afirmaron este miércoles haber finalizado los detalles de un acuerdo comercial tras la reunión entre el presidente estaounidense, Donald Trump, y el surcoreano, Lee Jae-myung.

“Hemos llegado a un acuerdo”, dijo Trump en la ciudad surcoreana de Gyeongju durante una cena con otros mandatarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que celebra allí su cumbre de líderes esta semana, aunque luego apostilló que el trato estaba “prácticamente finalizado”.

Kim Yong-beom, el jefe de Gabinete surcoreano para asuntos políticos, afirmó por su parte en una rueda de prensa que ambos países se pusieron de acuerdo sobre la forma de financiar la inversión de 350.000 millones de dólares que Seúl se comprometió a realizar en EE.UU. para fijar los denominados aranceles recíprocos de Washington en el 15 %.

Kim, citado por la agencia surcoreana Yonhap, señaló que Seúl accedió a que 200.000 millones en inversiones sean efectuados en efectivo, con un límite anual de 20.000 millones por año.

La bilateral entre Lee y Trump estaba rodeada de escepticismo sobre su capacidad de arrojar resultados concretos, ya que ambos países diferían sobre la proporción de la inversión en efectivo exigida por EE.UU.

Los negociadores surcoreanos, que realizaron varios viajes a Washington en las semanas previas a la reunión de este miércoles, habían advertido que ambos países seguían divididos en puntos clave. Trump, sin embargo, afirmó este mismo miércoles en un evento ante directores ejecutivos en el marco de la APEC que finalizaría los detalles del acuerdo comercial “muy pronto”.

Durante su encuentro, Lee prometió aumentar el gasto militar tal y como pide Washington. El mandatario surcoreano agasajó además a Trump con la Gran Orden de Mugunghwa, la máxima condecoración del país, y con una réplica de una corona dorada de una antigua dinastía coreana.

Escuche W Radio en vivo aquí: