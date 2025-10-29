En Montería capturaron a narcotraficante extraditable que se hacía pasar por comerciante

La Policía Metropolitana de Montería confirmó la captura de un sujeto identificado bajo el alias de ‘Roy’, quien es señalado de dirigir una red de narcotráfico con injerencia en el departamento de Córdoba.

La aprehensión, que se produjo en las últimas horas en un barrio del norte de la capital cordobesa, se desarrolló en articulación con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

Según reveló el coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, alias ‘Roy’ se camuflaba como comerciante y había adquirido varios bienes en la ciudad y en el municipio de Cereté.

“Apoyados con la DEA veníamos desarrollando un proceso investigativo que permitió individualizar a este criminal, quien, a través de lanchas rápidas estaba sacando droga hacia Estados Unidos”, señaló el coronel Ruiz.

“Este sujeto tenía una apariencia de comerciante y presenta varios vienes en Montería y el municipio de Cereté, lo cual ameritará de un trabajo con Fiscalía y un proceso más detallado de posible extinción de dominio”, agregó el oficial.

Alias ‘Roy’ es requerido por una corte en Texas, donde deberá responder por delitos relacionados con el narcotráfico.