Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 29 de octubre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron la crisis económica del Deportivo Pereira y el mal momento del Cali.
01:36:22
Hernán Peláez y Martín de Francisco.
Escuche el audio completo a continuación:
