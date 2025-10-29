Habilitan puente de troncal de la Av. 68 con calle 26: 85 mil usuarios de TransMilenio, beneficiados

Bogotá

Este miércoles, el alcalde Carlos Fernando Galán habilitó el puente curvo que conecta la obra de la troncal de la Avenida 68 con calle 26 y dio la bienvenida al primer bus dual de TransMilenio que rodará por este corredor.

Esta obra hace parte del grupo 5 de la construcción de la troncal de la av. 68, es por eso que, TransMilenio habilitará las rutas M85 y P85, que tendrá un recorrido entre la estación Museo Nacional hasta la av. 68 con Américas y viceversa, lo que permitirá que los usuarios se conecten más fácil con estaciones troncales como Centro Memoria, Quinta Paredes, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro.

Sumado a esto, el IDU inició el piloto de un proyecto de jardinería urbana sobre las columnas de algunos puentes vehiculares de la ciudad, “para embellecer el espacio, atraer polinizadores y crear un patrón visual distintivo”.

Así mismo, más de 12 artistas urbanos trabajaron para plasmar sus obras en los muros del puente.