Bogotá

Habilitan puente de troncal de la Av. 68 con calle 26: 85 mil usuarios de TransMilenio, beneficiados

Quedaron habilitadas las franjas ciclopeatonales a los costados de los puentes vehiculares.

Habilitan puente de troncal de la Av. 68 con calle 26: 85 mil usuarios de TransMilenio, beneficiados. Foto: IDU

Habilitan puente de troncal de la Av. 68 con calle 26: 85 mil usuarios de TransMilenio, beneficiados. Foto: IDU

Bogotá

Este miércoles, el alcalde Carlos Fernando Galán habilitó el puente curvo que conecta la obra de la troncal de la Avenida 68 con calle 26 y dio la bienvenida al primer bus dual de TransMilenio que rodará por este corredor.

Esta obra hace parte del grupo 5 de la construcción de la troncal de la av. 68, es por eso que, TransMilenio habilitará las rutas M85 y P85, que tendrá un recorrido entre la estación Museo Nacional hasta la av. 68 con Américas y viceversa, lo que permitirá que los usuarios se conecten más fácil con estaciones troncales como Centro Memoria, Quinta Paredes, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro.

Sumado a esto, el IDU inició el piloto de un proyecto de jardinería urbana sobre las columnas de algunos puentes vehiculares de la ciudad, “para embellecer el espacio, atraer polinizadores y crear un patrón visual distintivo”.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Así mismo, más de 12 artistas urbanos trabajaron para plasmar sus obras en los muros del puente.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad