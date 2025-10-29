Informe de la CRC destacó que la red 5G creció en el país

Durante el segundo trimestre de 2025, los servicios móviles en Colombia alcanzaron 102,5 millones de líneas activas, lo que significó un crecimiento del 2,8% frente al año anterior.

Según la CRC, el 87,3% de los ingresos del sector provino del servicio de internet móvil, que generó $2,9 billones, con un incremento del 10,9% respecto a 2024.

El tráfico de datos también aumentó: en total, los usuarios consumieron 1,73 millones de terabytes, un 7,7% más que el año pasado. Las plataformas digitales como Meta, TikTok, Netflix y Amazon concentraron buena parte de ese tráfico.

La tecnología 5G siguió expandiéndose y en junio de 2025 representó el 12,4% de los accesos a internet móvil, con 6,03 millones de conexiones. Esto significó un crecimiento del 185,5% frente a 2024.

La CRC señaló que el 84,8% de las líneas que generaron ingresos correspondieron a planes integrados de voz e internet, lo que reflejó la preferencia de los usuarios por servicios combinados.

