Jefe de la ONU “muy preocupado” por número de muertos en mega operación antidroga en Río

El jefe de la ONU, Antonio Guterres, está “muy preocupado” por el balance de la megaoperación policial contra un grupo criminal en Rio de Janeiro que dejó más de un centenar de muertos, dijo el miércoles su portavoz.

“Destaca que el uso de la fuerza en las operaciones policiales debe adherirse a las leyes y estándares internacionales de derechos humanos, y exhorta a las autoridades a realizar una investigación inmediata”, dijo a periodistas Stephane Dujarric, portavoz de Guterres, sobre la redada realizada el martes 28 de octubre, en Brasil.

