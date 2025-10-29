Juan Martín Caicedo dejará la Cámara Colombiana de la Infraestructura

Ante la Junta Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura fue protocolizada la renuncia de Juan Martín Caicedo al gremio que presidió durante más de 20 años.

Sin embargo, la agremiación anunció que Caicedo Ferrer seguirá en la Presidencia durante el Congreso que realizará a finales de noviembre en Cartagena y, posteriormente, entregará de manera definitiva el cargo en la Asamblea Estatutaria del gremio, que se llevará a cabo en febrero de 2026, en Bogotá.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura señaló que el reemplazo del también exalcalde de Bogotá y exsenador estará a cargo de la Junta Nacional de la CCI, de acuerdo con los estatutos gremiales, proceso que será anunciado en la medida que se surta el protocolo.