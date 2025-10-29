Junta del Narcotráfico tendría “segundo nivel” conformado por disidencias y Clan del Golfo: Petro

El presidente Gustavo Petro aseguro que en Colombia opera una “Junta del Narcotráfico” que tendría un segundo nivel de “operativos” conformado por el Clan del Golfo, ‘Iván Mordisco’ y una facción de la Segunda Marquetalia, actualmente enfrentada con el ELN.

“Así es: la Junta del Narcotráfico tiene un segundo nivel de ‘operativos’, que son el Clan del Golfo, ‘Iván Mordisco’ y la fracción de la Segunda Marquetalia en guerra hoy con el ELN”, escribió el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).

Petro aseguró, además, que 17 organizaciones “manejadas por la Junta” se reunieron en Cúcuta para coordinar un supuesto plan de sabotaje de las elecciones, y explicó que, por ese motivo, ordenó reforzar la seguridad de la congresista Catherine Juvinao.

“Se reunieron en Cúcuta 17 organizaciones manejadas por la Junta, entre ellas la fracción de la Segunda Marquetalia para organizar el plan de saboteo de las elecciones. Por eso fortalecí tu seguridad”, dijo.

La respuesta se dio a un mensaje de la congresista Juvinao, quien había preguntado si la Segunda Marquetalia era “la mismísima Junta del Narcotráfico”. Ante las dicho por Petro, Juvinao respondió reprochando que el mandatario difundiera información “tan delicada” por redes y no a través de los canales oficiales.

“Presidente, lo que usted está revelando en X es información muy delicada (…) ¿Cómo es que usted revela información tan grave por redes, y no con las autoridades de forma directa?”, cuestionó Juvinao.

La representante afirmó que ni la Fiscalía ni su equipo han recibido información detallada sobre las supuestas amenazas en su contra, y criticó que los grupos armados ilegales mencionados por el mandatario “se hayan fortalecido, paradójica y lamentablemente, durante su gobierno por cuenta de la improvisación en su política de Paz Total”.