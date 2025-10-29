Los regaños de concejales a funcionarios de Galán: “míreme a los ojos y siéntese en su lugar”

Este miércoles, 29 de octubre. se llevó acabo el debate en plenaria en el Concejo de Bogotá cuyo tema central era el déficit financiero del SITP.

Sin embargo, la finalidad de la discusión se desvió cuando el concejal por Cambio Radical, Rolando González y el concejal Julián Forero cuestionaron el actuar de los funcionarios de la Alcaldía, ya que, para ellos sus comportamientos fueron una falta de respeto.

En primer lugar, González se enfrentó al secretario de Integración Social, Roberto Angulo, porque este no ocupaba el lugar que le correspondía en la corporación en medio del debate.

“Por favor, siéntese al frente. Aquí no hacen lo que se les da la gana . Aquí ninguno tiene corona. Presidente, ¿se va a dejar maniatar?”, dijo González.

Después de esto, en su intervención, el concejal Forero, más conocido como ‘Fuchi’ reclamó a la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, por no mirarlo a los ojos mientras hablaba.

“Es simple ego, piden respeto y no dan respeto. Hay una persecución a motociclistas. ¡Míreme a los ojos secretaria!”, alegó Forero.

Tras estas intervenciones, el presidente de la corporación, Samir Abisambra pidió respeto por los funcionarios y por el debate.

Vea aquí las grabaciones de estos regaños: