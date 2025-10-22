¿Dónde estarán ubicadas las cámaras para controlar invasión de los carriles preferenciales en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá anunció la implementación de cámaras de fotodetección en los carriles preferenciales de la carrera 13 en la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, serán siete puntos de detección que permitirán la vigilancia y el mejoramiento de la experiencia de viaje de los usuarios del Sistema de Integrado de Transporte Público (SITP).

“Con las cámaras de fotodetección en puntos fijos de algunas intersecciones semafóricas del corredor así como en los buses TransMiZonales de TransMilenio, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recopila evidencias de posibles infracciones y refuerza las medidas de control y vigilancia al tramo comprendido entre las calles 67 y 19″, señaló la Alcaldía.

Esto, tiene el propósito de priorizar la movilidad para los buses del transporte público garantizando que los más de 15.5000 usuarios puedan moverse con mayor fluidez.

La secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz, señaló: “La elección de este corredor no es casualidad: la carrera 13 soporta desvíos derivados de más de 997 Planes de Manejo de Tránsito (PMT) por obras de la ciudad, principalmente las obras de la Línea 1 del Metro por la Avenida Caracas, y concentra un fuerte dinamismo comercial, con clínicas, oficinas, locales y zonas de ocio que generan altos niveles de congestión y parqueo indebido”.

Además, es de destacar que algunos buses de SITP también tendrán cámaras que ayudarán a “cazar” invasores del carril preferencial de la carrera 13.

Es decir que los buses tendrán cámaras con visual hacia afuera y son las que entrarán a reforzar el control de invasión del carril preferencial.

Se usará la evidencia que se recoge con las cámaras abordo y los buses llevarán un aviso de “bus con cámara de infracciones” para aportar la evidencia.

¿Dónde estarán las cámaras fotodetección para controlar la invasión de carriles preferenciales?

Se hará un control de reforzamiento con siete cámaras semiautomáticas para control de invasión de los carriles.

Carrera 13 con calle 20

Carrera 13 con calle 33

Carrera 13 con calle 45

Carrera 13 con calle 50

Carrera 13 con calle 57

Carrera 13 con calle 60

Carrera 13 con calle 64

Las cámaras están conectadas con el Centro de Gestión del Tránsito. También habrá, operadores que registran manualmente posibles infractores y finalmente un agente de tránsito revisa cada caso, valida la falta y determina si procede la imposición de comparendo.

¿Qué vehículos tienen permitido usar los carriles preferenciales en Bogotá?

De acuerdo con la entidad, el carril preferencial está destinado prioritariamente a los vehículos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Para casos de vehículos de emergencia y vehículos intermunicipales pueden utilizarlo pero en casos específicos.

Estos carriles no pueden ser utilizados por vehículos particulares. No obstante, hay algunos escenarios en los que podría usarlo. Aquí le contamos.

¿En qué casos puede hacer uso del carril preferencial?

Detención momentánea para el ascenso y descenso de personas siempre y cuando sea fuera de la zona de paradero de los TransMiZonales.

Hacer giros a la derecha.

Tomarlo para ingresar y salir de los predios.

NO está permitido: