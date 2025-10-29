El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Murió el periodista Fabio Castillo: se enfrentó al narcotráfico en Colombia

El reconocido periodista Fabio Castillo murió este martes, 28 de octubre. Este reportero de el diario El Espectador fue uno de los que se enfrentó a la mafia del narcotráfico en Colombia.

Castillo fue autor del libro ‘Los jinetes de la cocaína’, que mostró alianzas de políticos con el narcotráfico.

Además, él y Guillermo Cano desenmascararon en su momento a Pablo Escobar como uno de los líderes del narcotráfico en el país.

Daniel Coronell recordó en su reporte a Castillo: “el periodista Fabio Castillo sobrevivió gracias a una seguidilla de exilios que lo llevaron a vivir en Quito, Miami, Madrid y París”.

La W entrevistó a Castillo, quien habló del periodismo en Colombia y su labor para revelar aspectos del narcotráfico: