Nicole Hernández de la Espriella, la empresaria que encontró en su transición el amor propio

Nicole Hernández de la Espriella es ingeniera de sistemas, empresaria, y madre de una niña de 8 años. Ella nació en Bogotá pero estuvo toda su vida en Cartagena, dónde construyó una buena vida profesional.

Aun así, con el éxito y la estabilidad en términos económicos, quién en aquel momento era Nicolás, seguía teniendo una sensación de vacío que lo acompañó desde la misma adolescencia, al final, la maternidad le llevó a un punto de quiebre.

“Empecé a sentir la maternidad y entendí que lo que sentía no era igual a lo de los demás padres”, señaló. Fue esa búsqueda en su interior la que le llevó a descubrir que era una mujer transgénero, y desde ahí, iniciar un proceso de transición.

Hernández ahora se describe cómo una mujer plena que aprendió que “la felicidad no es una elección”, dado que su historia no es la de ella y su transformación, sino de todos aquellos que la rodearon.

Desde el mundo empresarial y personal, se dedica a promover la empatía y la libertad, “El que no arriesga no gana”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

Escuche W Radio en vivo aquí: