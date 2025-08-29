“La sociedad siempre está esperando ver un código claro”: Santana Rosa, actriz transgénero

Santana Rosa, actriz de televisión colombiana, con apariciones en importantes series como la Venganza de Analía o Pálpito, relató en Mujeres W que desde su infancia no sintió que encajara en el rol masculino que la sociedad le asignó, y que con el tiempo ese deseo que había reprimido de expresar su naturaleza femenina se convirtió en una necesidad que ya no podía ignorar. En pandemia, al estar encerrada, pudo experimentar con su imagen y sus expresiones, algo que, según ella, fue “abrir la caja de pandora” y hallar un descanso siendo quién quería ser.

Rosa explicó que el mayor reto fue enfrentarse al mundo y a las expectativas de la sociedad, pero que en el arte, que es su trabajo, encontró la forma de reafirmar su identidad a través de los papeles que hacía, cosa que la llevó a darse cuenta de que era lo proyectar de si misma. También señaló que los guiones limitan mucho la representación LGBTIQ+, encasillando a sus miembros en roles muy específicos.

La actriz también destacó que su familia y su círculo cercano han sido un apoyo fundamental en todo el proceso de transición. Reconoció que fue muy privilegiada en el acompañamiento que recibió, resaltó que contar con una buena red de amigos e ir a terapia fue clave para poder aceptar su identidad.

Más allá de la carrera, Rosa destacó lo importante que es que la sociedad se permita convivir con personas trans, no solo a través de los medios, sino en la vida cotidiana, ya que este acercaimiento puede crear nuevas miradas sobre la identidad. Igualmente llamó la atención a que se normalice la presencia de personas trans en todos los campos: La política, la ciencia, la medicina y la misma cultura.

Al final, Santana compartió sus planes a futuro, tanto a nicel profesional como personal: “Quiero escribir un libro, muero por cantar, soy de una familia de músicos, me gustan las rancheras, los boleros, la música vieja, me gusta un montón”, expresó con entusiasmo. También mencionó su deseo de interpretar personajes diversos en la televisión, desde una villana hasta figuras de poder o personajes comunes con problemas reales: “Podemos hacer cualquier papel, no solo los que están escritos para personas trans.” Además, recordó con emoción la influencia de su mamá, a quién describió como su mayor referente femenino y un ejemplo de gran fortaleza.

Escuche la entrevista completa aquí:

