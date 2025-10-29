Petro alertó un “plan de sabotaje” para elecciones y responsabilizó a la Junta del Narcotráfico

El presidente Gustavo Petro reveló este lunes que, según información de inteligencia, 17 organizaciones “manejadas por la Junta del Narcotráfico” se habrían reunido en Cúcuta con el objetivo de coordinar un plan de sabotaje de las próximas elecciones en 2026.

“Se reunieron en Cúcuta 17 organizaciones manejadas por la Junta, entre ellas la fracción de la Segunda Marquetalia, para organizar el plan de saboteo de las elecciones”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Así es: la junta del narcotráfico tiene un segundo nivel de "operativos', que son: el clan del golfo, Iván Mordisco, y la fracción de la segunda marquetalia en guerra hoy con el ELN.



En el mismo mensaje, Petro afirmó que esa supuesta “Junta del narcotráfico” tiene un segundo nivel de “operativos” conformado por el Clan del Golfo, Iván Mordisco y una facción de la Segunda Marquetalia, actualmente enfrentada con el ELN.

El pronunciamiento fue una respuesta a la congresista Cathy Juvinao, quien había preguntado si la Segunda Marquetalia era “la mismísima Junta del Narcotráfico”. Tras la publicación del presidente, la representante respondió con un extenso mensaje en el que cuestionó la forma en que Petro dio a conocer esa información.

“Presidente, lo que usted está revelando en X es información muy delicada que hasta la semana pasada no tenían las autoridades (…) ¿Cómo es que usted revela información tan grave por redes y no con las autoridades de forma directa?”, escribió Juvinao.

La congresista aseguró que ni la Fiscalía ni su equipo de seguridad han recibido información precisa sobre los supuestos atentados en su contra y calificó de “improvisada” la manera en que el Gobierno ha manejado la política de Paz Total.

Finalmente, le pidió al presidente convocar una reunión urgente con los organismos de inteligencia, la Fiscalía y la Policía, advirtiendo:

“Según las autoridades, es usted quien tiene la información. Manéjela con cuidado, presidente. Usted más que nadie sabe que esto no es un juego".