SAE mantiene la custodia de bodega de ‘La Gata’, vinculada al paramilitarismo en Barranquilla

Barranquilla

Desde la Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmaron que, no será devuelta la bodega vinculada al paramilitarismo de propiedad de la fallecida empresaria del chance, Enilce López a uno de sus hijos.

Aseguraron que, el bien se encuentra en custodia de la entidad, específicamente en el fondo de reparación de víctimas.

Asimismo, señalaron que, en el caso de que existiera una orden de un juez para su devolución, esta podrá ser apelada por la SAE.

Finalmente, mencionaron que la entidad no ha sido notificada sobre alguna acción legal que ordene la devolución de la bodega.

El inmueble, ubicado en la vía 40 de Barranquilla, fue utilizado para cometer crímenes y había sido sometido a extinción de dominio tras investigaciones judiciales.

Al menos ocho casos de asesinatos y torturas se documentaron en el lugar, entre los que se encuentra el del profesor de la Universidad del Atlántico, Jorge Adolfo Freytter en 2001.